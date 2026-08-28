С 1 сентября в России вступит в силу ГОСТ на биопечать органов

В России с 1 сентября 2026 года начнет действовать первый государственный стандарт для трехмерной биопечати тканей и органов. Документ опубликовали на сайте Росстандарта .

ГОСТ определил биопечать как создание тканей и органов для восстановления утраченных функций организма. Производители смогут использовать материалы животного, растительного, морского, микробиологического и человеческого происхождения.

Документом также закрепили основные технологии биопечати. Среди них — струйный и лазерный методы, печать клеточными сфероидами и роботизированное производство.

В качестве биочернил стандарт допускает природные полисахариды, белки, аутологичные клетки и клеточные суспензии. Решение о применении конкретных материалов будут принимать с учетом назначения создаваемой ткани или органа.

Ранее академик РАН и главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье рассказал, что технологии в области биопечати совершенствуются. Однако создание полноценных сложных органов, включая почки и печень, пока остается нерешенной научной задачей. Причина тому — особенности функционирования, размножения и обмена веществ клеток.