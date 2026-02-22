С 1 марта в России заблокируют сайты с онлайн-продажами табака

Росалкогольтабакконтроль с 1 марта будет блокировать сайты с продажами табака

С 1 марта Росалкогольтабакконтроль начнет блокировать сайты с онлайн-продажей табачной и никотиновой продукции, включая вейпы и кальяны, без судебного решения. Это указано в постановлении правительства.

«Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками», — указано в документе.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, позволяющий блокировать сайты с онлайн-продажей табачных изделий и продуктов с никотином без суда.

Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения о продаже табачных изделий, никотинсодержащей продукции и кальянов через интернет, сообщило РИА «Новости». Это касается устройств для потребления никотина, продажа которых в розницу дистанционно запрещена законом. Цель — защитить граждан от вредного воздействия табачного дыма и последствий курения или использования никотинсодержащих продуктов.

Аналогичный подход уже применяется к информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, продажа подобных изделий в местах скопления людей приводит не только к повышению доступности для граждан, но и к увеличению риска пассивного курения.