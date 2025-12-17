В России запретили продавать вейпы и табак на остановках

Закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта приняли в России во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

По его словам, продажа подобных изделий в местах скопления людей приводит не только к повышению доступности для граждан, но и к увеличению риска пассивного курения.

«Это решение направлено на защиту здоровья наших граждан», — подчеркнул Володин.

Помимо остановок, табачную и никотинсодержащую продукцию уже нельзя продавать на железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, станциях метро.

Ранее стало известно, что в Астрахани 19-летний парень стал инвалидом из-за вейпов и энергетиков. Молодому человеку диагностировали сахарный диабет первого типа.