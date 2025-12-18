Госдума приняла законопроект о блокировке сайтов, торгующих табаком

Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих сигареты, кальяны и устройства вроде IQOS. Об этом сообщил ТАСС .

Кроме того, предлагается обязать владельцев сайтов отслеживать и пресекать появление таких предложений на их площадках. Такая мера уже действует в вопросе алкоголя и, по мнению депутатов, оправдала себя.

Если президент подпишет этот закон, новые требования вступят в силу с 1 марта.

Накануне в третьем чтении приняли законопроект, запрещающий продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта. Сейчас уже нельзя торговать ими на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах и на станциях метро.