Систему распознавания по радужке глаза запустили в Дагестане

Российская компания «Азимут» внедрила в аэропорту Махачкалы первый биометрический комплекс «Взор». Теперь доступ сотрудников в служебные помещения осуществляется по взгляду, сообщили в пресс-службе Ростеха.

В госкорпорации уточнили, что «Взор» способен ловить взгляд даже в движении на дальности до 1,5 метра. Контактные линзы и очки не влияют на точность, а само распознавание занимает доли секунды. Система способна пропускать до 40 человек в минуту.

Методика исключает подделку и сопоставима с анализом ДНК. Снимок радужки преобразуется в биометрический бинарный код, по которому восстановить рисунок глаза невозможно.

Также в махачкалинской воздушной гавани установили комплекс «Киоск», который автоматически записывает шаблоны голоса, отпечатков пальцев, лица и радужной оболочки глаза.

Ранее в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент с посадкой в самолет по биометрии.