РВБ рассмотрит вопрос передачи обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику

Все контрактные обязательства «ВБ Девелопмент» могут передать другому подрядчику. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба ООО РВБ (объединенная компания оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries).

Там уточнили, что «ВБ Девелопмент» все еще должна объединенной компании 30 миллиардов рублей.

«При этом „ВБ Девеломент“ не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам. ООО РВБ подтверждает свое намерение защищать свои права в соответствии с законом», — заявили в пресс-службе.

Действия принадлежащей Бакальчуку компании ограничивают доступ производителей и продавцов к будущим логоцентрам, подрывают развитие сети дистрибуции для малого и среднего бизнеса, а также увеличивают издержки производителей и покупателей.

«Объединенная компания ООО РВБ рассматривает вопрос о передаче всех контрактных обязательства „ВБ Девелопмент“ другому подрядчику, чтобы завершить строительство в срок и выполнить свои обязательства перед регионами», — подчеркнули в пресс-службе.

Работа на объектах продолжается, строительство пообещали выполнить в срок.

Задолженность компании «ВБ Девелопмент» перед ООО РВБ связана с выплатой авансов субподрядчикам, объяснил ранее Владислав Бакальчук. О том, что «ВБ Девелопмент» задолжала более 30 миллиардов рублей головной компании, стало известно 13 августа.