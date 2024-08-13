Компания «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 млрд рублей

Пресс-служба «РВБ»: «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 млрд рублей

Фото: РИА «Новости»

Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries — компании «ВБ Девелопмент» — перед материнской организацией превысила 30 миллиардов рублей. Об этом в комментарии ТАСС сообщила пресс-служба «РВБ» (юрлица объединенных Russ и Wildberries).

Причиной долга стало несвоевременное выполнение обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров в регионах. В пресс-службе также отметили, что перед стартом сезона в компании организовали аудит ООО «ВБ Девелопмент».

Проверка связана с «несвоевременным выполнением обязательств по строительству логистических центров».

«С января 2023 года по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено лишь около 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность „ВБ Девелопмент“ перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей», — сообщили в «РВБ».

Там же добавили, что на сегодняшний дент уже достигнуты соглашения с подрядчиками о своевременном завершении всех запланированных работ. Согласно данным из открытых источников, учредителем компании «ВБ Девелопмент» является Владислав Бакальчук.

Ранее Wildberries выплатил почти 35 миллиардов рублей компаниям, чей товар пострадал от пожара на складе в Шушарах.

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