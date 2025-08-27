Rutube начал сокращать сотрудников

Руководство видеоплатформы Rutube в связи с реструктуризацией бизнеса начало сокращение персонала. Об этом сообщило издание Frank Media .

Речь идет об объединении в единую платформу трех активов «Газпром-Медиа Холдинга» — Rutube, Yappy и Premier. Холдинг рассматривает различные варианты оптимизации и реструктуризации функционала команд перед грядущим объединением сервисов.

Сотрудники платформы рассказали, что им заявили об увольнении по соглашению сторон и пообещали выплатить два оклада, объяснив ситуацию тем, что «в нынешнем виде Rutube работать не будет».

Во всех перечисленных компаниях были дублирующие должности, а из-за слияния в единую платформу многие позиции оказались не нужны.

Число сотрудников, которых в результате коснется оптимизация, на данный момент неизвестно. По словам источника, люди «уходят отделами».

В мае 2025 года Rutube превзошел VK Видео и YouTube по просмотрам.