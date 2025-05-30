Rutube превзошел VK Видео и YouTube по просмотрам

Видеохостинг Rutube стал лидером по просмотрам в мае 2025 года. Об этом говорят результаты онлайн-опроса аналитического агентства TelecomDaily, сообщило ИА НСН .

По данным исследования, 77% опрошенных подтвердили, что регулярно или хотя бы раз за последние шесть месяцев посещали Rutube для просмотра контента. Более того, подавляющее большинство из них намерены продолжать пользоваться сервисом в будущем.

Среди конкурентов VK Видео занял второе место с 74%, тогда как YouTube оказался на третьей позиции с 72%. Далее в списке лидеров расположились Дзен (42%), Одноклассники Видео (16%) и Смотрим (5%).

Опрос также выявил, что лидеры рейтинга демонстрируют схожие показатели по узнаваемости. Например, 92% респондентов осведомлены о существовании VK Видео, Rutube и YouTube.