RT представил документальные дневники из освобожденного Северска

В проекте, получившем название «Северская сага», Поплавский вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провел два месяца в составе эвакуационной группы, помогая оставшимся мирным жителям покинуть опасную зону.

В центре внимания документального проекта — работа российских военнослужащих, которые не только разыскивали мирных жителей, но и принимали участие в воздушных боях с украинскими дронами. Съемочная группа запечатлела, как российские охотники за дронами начинали осваивать город, что стало важным этапом в его освобождении.

Северск, который считается воротами для выхода к Славянску и Краматорску, был освобожден ВС России в конце 2025 года. Первая серия дневников будет доступна на всех площадках RT вечером во вторник, 30 июня.