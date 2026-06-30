RT представил документальные дневники из освобожденного Северска
Телеканал RT представляет первую серию документальных дневников военного корреспондента Клима Поплавского из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике.
В проекте, получившем название «Северская сага», Поплавский вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провел два месяца в составе эвакуационной группы, помогая оставшимся мирным жителям покинуть опасную зону.
В центре внимания документального проекта — работа российских военнослужащих, которые не только разыскивали мирных жителей, но и принимали участие в воздушных боях с украинскими дронами. Съемочная группа запечатлела, как российские охотники за дронами начинали осваивать город, что стало важным этапом в его освобождении.
Северск, который считается воротами для выхода к Славянску и Краматорску, был освобожден ВС России в конце 2025 года. Первая серия дневников будет доступна на всех площадках RT вечером во вторник, 30 июня.