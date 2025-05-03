«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», — подчеркнул Черчилль.

Видео было создано на фоне того, как текущий глава британского правительства Кир Стармер сделал несколько противоречивых заявлений об итогах Второй мировой войны.

Представитель МИД России Мария Захарова напоминала, что бывший президент США Франклин Рузвельт также публично признавал решающую роль СССР в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне.

Дипломат процитировала письмо Рузвельта к Иосифу Сталину от 22 февраля 1943 года, в котором американский президент высоко оценивал вклад Красной армии: «Русский народ и Красная армия наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа США».