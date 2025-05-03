Захарова поставила на место Трампа словами Рузвельта о Великой Отечественной войне
Захарова напомнила о словах Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу в ВОВ
Американский президент Франклин Рузвельт публично признавал решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Об этом в своем Telegram-канале напомнила представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат процитировала письмо Рузвельта к Иосифу Сталину от 22 февраля 1943 года, в котором американский лидер высоко оценивал вклад Красной армии: «Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».
Захарова также привела фрагмент поздравительного послания президента США по случаю победы в Сталинградской битве. В нем Рузвельт отмечал героизм советских граждан и бойцов, который, по его словам, вдохновил союзников на дальнейшую борьбу с нацизмом.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Он заявил, что американская сторона якобы «сделала больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата».
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