Роскачество: розовые бургеры во «Вкусно — и точка» запрещены в иудаизме и исламе

Пищевой краситель кармин (Е120), который используют в розовых бургерах во «Вкусно — и точка» натуральный, безопасный и разрешен в России, однако продукт не подойдет для вегетарианцев и мусульман. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Роскачества.

В организации отметили, что Е120 получают из кошенили — насекомых вида Dactylopius coccus.

«Он широко используется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности для придания продуктам красного, розового или пурпурного оттенков. Кармин считается безопасным красителем», — заявили в Роскачестве.

Е120 используют в России, США, ЕС и других государствах. При этом продукты с ним запрещены в иудаизме и исламе, а также их не едят веганы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поддержала предложение активистов о введении налогов на продукты с большим количеством сахара и трансжиров. По ее словам, это может мотивировать людей придерживаться правильного питания.