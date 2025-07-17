Диетолог Соломатина поддержала идею о налоге на продукты с избытком сахара

Предложение общественников о введении налогов на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров может стимулировать правильное пищевое поведение среди покупателей, которые руководствуются принципом «вкусно и дешево». Такую точку зрения высказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Life.ru.
По словам специалиста, высокая стоимость такой пищи может заставить потребителей задуматься о выборе более здоровых альтернатив.
«По крайней мере, это затормозит часть покупателей и заставит обратить внимание на другие продукты питания», — пояснила эксперт.
Она также отметила, что для поддержки производителей полезных продуктов и повышения их конкурентоспособности необходимо изменить рецепты и процессы производства.
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