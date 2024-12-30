Рожденные в 2025 году станут детьми поколения Бета

Дети, которые родятся в 2025 году и позже, станут представителями нового поколения Бета. Об этом рассказало американское издание New York Post .

«Поколение Бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением Альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год», — сказано в материале.

Детям поколения Бета придется бороться с серьезными социальными проблемами в мире. По мнению футуролога Марка Маккриндла, который придумал термин «поколение Альфа», к 2035 году поколение Бета составит 16% населения Земли, и миром будет управлять искусственный интеллект.

«Поколение Бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь», — заявил футуролог.

Маркетолог рассказала, что поколение Альфа не может удерживать внимание дольше нескольких секунд. Этим объясняется популярность коротких роликов в TikTok.