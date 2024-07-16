Маркетолог Михайлова: поколение Альфа можно заинтересовать контентом только на первых секундах

Поколение Альфа (рожденные с 2010 по 2025 год) не удерживают внимание больше, чем на восемь секунд. Таких потребителей важно заинтересовать контентом и рекламой с первых секунд, сообщила маркетолог Василина Михайлова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, этим объясняется популярность коротких роликов в соцсетях. Молодые люди сначала чувствуют эмоцию, а не смысл. Также они любят быстро получать информацию, не задерживают внимание, быстро учатся.

При этом представители поколения Альфа часто не умеют выражать свои эмоции и общаться с окружающими вживую, отметила Михайлова.

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