Росстандарт утвердил новый ГОСТ на унитазы

Новые требования к унитазам и другим видам сантехники вступят в силу 1 июня. Росстандарт утвердил ГОСТ на керамические санитарные изделия, сообщило РИА «Новости» .

Действующий стандарт не менялся с 2018 года. По нему унитазы делили на напольные, детские и настенные. В новый ГОСТ вошли 16 видов вместо трех. Специалисты поделили их на категории по типу установки, системе омывания чаши, конструкции и другим характеристикам.

Требования к размеру в новом ГОСТе на унитазы смягчили. Теперь высота от пола до борта может варьироваться от 38 до 42 сантиметров вместо 40. Гидрозатвор разрешено делать на высоте пяти-семи сантиметров вместо шести.

Кроме унитазов ГОСТ распространяется на раковины, пьедесталы, биде и другие керамические санитарные приспособления. Он вступит в силу 1 июня.

Ранее в России ввели ГОСТ на организацию рабочего места. Глава Роскачества Максим Протасов сообщил также о разработке стандарта на шаурму.