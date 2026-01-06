ГОСТ на шаурму планируют утвердить до конца года

Шаурму хотят стандартизировать по ГОСТу к концу 2026 года. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель организации Максим Протасов.

«Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года», — отметил он.

Когда новый стандарт вступит в силу, он установит четкие и понятные правила для всей отрасли, уверен Протасов. Потребители смогут быть уверены в качестве и безопасности своих покупок.

Протасов подчеркнул, что работа над этим стандартом вызвала большой интерес как у экспертов, так и у потребителей. Сейчас завершается доработка первой версии ГОСТа с учетом всех конструктивных замечаний и предложений, полученных в ходе публичного обсуждения.

Документ установит определения для терминов «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». Также в стандарт войдут требования к блюдам, которые готовятся при потребителе, и к упакованным продуктам, продающимся в магазинах.

Раньше ГОСТ планировали утвердить к концу 2025 года.

