Росстандарт создал первый ГОСТ на фунчозу

Осенью 2026 года вступит в силу первый ГОСТ на фунчозу. Росстандарт ограничит длину лапши 70 сантиметрами, включив в состав только воду и крахмал, сообщило РИА «Новости» .

«Несмотря на то, что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было», — сказал представитель агентства по техническому регулированию и метрологии.

Действующий в России стандарт на макаронные изделия предусматривал в составе только пшеничную муку, новый же ГОСТ, на фунчозу, допускает кукурузный или картофельный крахмал. Вторым ингредиентом должна быть вода.

Фунчозу разрешат выпускать одинарной или согнутой пополам в подсушенном виде. Длину лапши ограничат 70 сантиметрами, массовую долю влаги — 12%. ГОСТ начнет действовать с сентября.

До конца года специалисты планируют стандартизировать русскую кухню и шаурму. Они утвердят определения блюд, состав и упаковку.