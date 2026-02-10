В России появится ГОСТ на русскую кухню

До конца года в России планируют завершить разработку и утвердить ГОСТ, посвященный русской кухне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

«Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов — от закусок до напитков, таких как квас и сбитень», — пояснил Протасов.

Он отметил, что в перечень войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. При этом будущий стандарт адресован не только ресторанам. Его будут использовать на фестивалях, ярмарках и прочих гастрономических проектах, популяризующих кулинарное наследие.

Протасов напомнил, что в мае 2025 года при Минпромторге создали межведомственную рабочую группу, и сейчас результаты ее анализа оформляют в структуру будущего ГОСТа. Документ должен включать не только технологии приготовления и описания блюд, но и рекомендации по меню, оформлению залов, а также требования к персоналу.

«Наша стратегическая задача — создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года», — заключил он.

Впрочем, русская кухня и без ГОСТа по вкусу не только россиянам. Недавно в мире составили рейтинг самой невкусной еды. Возглавили его блюда из Армении и Казахстана. Россия в этом списке заняла 34 место.