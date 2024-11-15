Российско-иранский малотоннажный завод СПГ построят в Челябинской области

Директор РГО Исаков: под Челябинском построят совместный с Ираном завод СПГ

В Челябинской области построят первый российско-иранский малотоннажный завод по сжижению природного газа. Меморандум подписали на международном форуме «МТК „Север-Юг“», сообщил ТАСС .

«Это проект, который предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн час», — сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков.

Он отметил, что завод должны ввести в эксплуатацию в 2026 году. Иранская сторона инвестировала в проект не менее 1,2 миллиарда рублей.

«Турецкий поток» назвали самым надежным маршрутом поставок российского природного газа в Европу. Предложение председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен заменить российский природный газ якобы более дешевым американским СПГ — это «чистой воды популизм», заявила представитель МИД России Мария Захарова.