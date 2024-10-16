«Турецкий поток» назвали самым надежным маршрутом поставок российского природного газа в Европу

Зампред Комитета по газомоторному топливу Торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал «Турецкий поток» самым надежным маршрутом поставок российского природного газа в Европу.

По словам эксперта, транспортировка газа через территорию Украины может прекратиться с 1 января после окончания действия контракта.

Есть еще одно направление — «Голубой поток», по которому Россия также поставляет газ в европейские страны и который идет через территорию Турции, добавил Тарусин.

Напомним, контракт «Газпрома» и украинской компании «Нафтогаз» истекает в конце 2024 года.