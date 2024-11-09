«Популизм чистой воды». Захарова оценила слова фон дер Ляйен о российском газе

Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о ценах на газ из России и США

Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заменить российский природный газ якобы более дешевым американским СПГ стало «чистой воды популизмом». На это в Telegram-канале указала представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ЕС ищет спотовые объемы, так как сообщество в будущем планирует значительно сокращать потребление газа.

«Заявления главы Еврокомиссии — популизм чистой воды. Особенно с учетом того, что Европа ищет краткосрочные объемы, поскольку планирует значительно сокращать потребление газа в будущем», — написала Захарова.

Дипломат объяснила, что краткосрочные карго стоят одинаково, а цена на них зависит не от рынка происхождения, а от поставки.

«Европейские потребители покупают газ по рыночным ценам, тут поставки американской или российской продукции исключением не являются. Фиксируем очередной фейк от Урсулы», — добавила представитель МИД.

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