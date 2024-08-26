Российский ВВП вырос на 4,6% в первом полугодии

Путин сообщил о росте ВВП на 4,6% в первом полугодии

Фото: РИА «Новости»

ВВП России за первые шесть месяцев 2024 года вырос на 4,6%. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил президент страны Владимир Путин.

«Валовый внутренний продукт прибавил 4,6% по оценке за первое полугодие», — сказал глава государства.

Путин констатировал, что экономика страны, как и в 2023 году, продолжает расти большими темпами.

«Вместе с коллегами из Центрального банка и правительства предлагаю обсудить основные направления экономической политики страны на период до 2030 года», — добавил он.

На встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС в конце июня Путин заявлял, что рост ВВП страны за полугодие будет составлять примерно 5%.

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