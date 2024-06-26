Дополнительный бюджетный стимул в РФ составил три триллиона рублей в 2023 году

Фото: РИА «Новости»

В 2023 году дополнительный бюджетный стимул составил три триллиона рублей. Его профинансировали за счет нефтегазовых доходов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Правительство оперативно реагировало на потребности населения, экономики и вопросы поддержания обороноспособности России. Кабмин перенаправлял ассигнования на первостепенные нужды.

По словам Силуанова, дефицит бюджета составил 1,9% ВВП — меньше запланированных 2%. Уровень госдолга оказался на уровне менее чем 15% внутреннего валового продукта.

Ранее глава Минфина сообщил, что дополнительные средства из бюджета России потратят на учителей и семьи с детьми.

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