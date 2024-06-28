Путин сообщил о росте российского ВВП в 2024 году

Рост валового внутреннего продукта в России за первое полугодие будет составлять примерно 5%. Об этом на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил президент Владимир Путин, сообщил Кремль .

Глава государства подчеркнул. что в прошлом году этот показатель продемонстрировал более высокий рост — 3,6%. В первом квартале 2024 года ВВП вырос на 5,4%, добавил Путин.

«Посмотрим, что будет по полугодию», — отметил российский лидер.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что бюджетный стимул в России в прошлом году составил три триллиона рублей. По его словам, дефицит бюджета страны оценили в 1,9% ВВП. Силуанов отметил, что власти оперативно отреагировали на потребности населения, экономики и поддержания обороноспособности государства.