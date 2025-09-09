Пенсионер выиграл 33 миллиона рублей в лотерею благодаря неожиданному совету

Житель Московской области Анатолий выиграл более 33 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи».

Пожилой победитель признался, что купил лотерейные билеты во время похода в магазин. Кассир посоветовала ему взять сразу три, один оказался счастливым.

«Стоит отблагодарить ее, правда? Я сказал, что, если выиграю, ей миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — рассказал он.

Анатолий уточнил, что в лотереях участвовал редко, но из-за непростой финансовой ситуации в этот раз решил рискнуть. Это не первая удача в жизни пенсионера: в советское время он так выиграл 300 рублей, что считалось серьезной суммой.

Теперь победитель потратит часть выигрыша на строительство дачи на Черном море, купит дочери машину и поможет сыну построить жилье в Подмосковье.

В августе жительница Орловской области выиграла 120 миллионов рублей в лотерею.