Жительница Орловской области выиграла 120 миллионов рублей в лотерею

Жительница Орловской области Елена Ф. выиграла 120 миллионов рублей в моментальную лотерею. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Счастливый билет женщине подарила дочь. Сначала она даже не поверила, что произошло. Часть денег победительница хочет передать воспитанникам городского детского интерната, а на другую — съездить на Камчатку, где всегда мечтала побывать.

Елена работает биологом. Замужем, две дочери, дома также живут 10 кошек и четыре собаки.

Ранее жительница Чувашии Анжелика выиграла в лотерею 33 миллиона рублей, взяв на кассе последний остававшийся билет. Она планирует купить на эти деньги квартиру и дачу.