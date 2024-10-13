Мишустин указал на успешность работы российского АПК в условиях санкций

Агропромышленный комплекс России в условиях санкционного давления недружественных стран успешно решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности государства. Об этом в поздравлении работников перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства с профессиональным праздником заявил глава правительства Михаил Мишустин, его слова привела пресс-служба кабмина.

«В условиях нарастающего санкционного давления и глобальных перемен агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенные темпы роста, увеличивает экспорт, расширяет его ассортимент и географию, удерживает лидирующие позиции на международном рынке и решает поставленные президентом РФ стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности», — сказал он.

Мишустин отметил, что кабмин уделяет приоритетное внимание развитию отечественного АПК, реализации масштабных инвестиционных проектов, модернизации производственных мощностей и материально-технической базы, а также повышению их эффективности.

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что производство аграрной продукции в России за последние 10 лет увеличилось более чем на 30%.