Россия вошла в топ-3 по победам на международных олимпиадах школьников

На международных олимпиадах по различным предметам российские школьники с начала года получили 27 медалей из 27 возможных, 23 из них — золотые, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Поздравляя россиян с Днем знаний, Чернышенко отметил традиционно высокий авторитет отечественного образования в мире.

«Россия входит в тройку сильнейших стран мира по результатам участия школьников в международных олимпиадах», — отметил зампред.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им верить в себя. Глава государства также поблагодарил преподавателей и наставников.

Сейчас День знаний в России отмечают 1 сентября. Но так было не всегда. Об истории праздника — в материале 360.ru.