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    Россия вошла в топ-3 по победам на международных олимпиадах школьников

    Чернышенко: российские школьники получили 27 медалей на международных олимпиадах

    Фото: 360.ru

    На международных олимпиадах по различным предметам российские школьники с начала года получили 27 медалей из 27 возможных, 23 из них — золотые, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

    Поздравляя россиян с Днем знаний, Чернышенко отметил традиционно высокий авторитет отечественного образования в мире.

    «Россия входит в тройку сильнейших стран мира по результатам участия школьников в международных олимпиадах», — отметил зампред.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им верить в себя. Глава государства также поблагодарил преподавателей и наставников.

    Сейчас День знаний в России отмечают 1 сентября. Но так было не всегда. Об истории праздника — в материале 360.ru.