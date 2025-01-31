Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году

Депутат Картаполов: в 2025 году в России проведут две индексации военных пенсий

Комитет Госдумы по обороне продолжит работу по совершенствованию законодательства в направлении увеличения военных пенсий и денежного довольствия военнослужащих. Об этом заявил депутат Андрей Картаполов в своем Telegram-канале .

По его словам, комитет подготовил законопроект, в рамках которого индексацию проведут задним числом, с 1 января 2025 года, на 9,5%. Документ установит объем довольствия, которое учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Вторую индексацию планируют провести осенью 2025 года. Согласно закону о федеральном бюджете на 2025–2027 годы, военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца дополнительно проиндексируют на 4,5%.

«Законопроект который в ближайшее время будет внесен в государственную думу», — подчеркнул Картаполов.

Ранее россиянам рассказали, насколько вырастет средний размер пенсии после доиндексации. Размер соцвыплаты увеличится на 2100 рублей.