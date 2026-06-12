Российские космонавты записали поздравление с Днем России с борта МКС

Командир МКС Кудь-Сверчков напомнил о богатой культуре, великой истории и выдающихся достижениях нашей страны, которые наполняют гордостью сердца ее многонационального народа, .

«Отсюда, из космоса, особенно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная», — поделился Сергей Микаев. Он добавил, что сила страны — в единстве людей, которые растят детей, трудятся и строят свое будущее.

Андрей Федяев подчеркнул, что уникальная особенность России — это ее многообразие, а единство и взаимопонимание между людьми делают ее сильнее.

«Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть, — нашу Родину», — отметил космонавт. Он пожелал согражданам мира, добра, благополучия и новых свершений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина.