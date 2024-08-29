Психолог Гольдштейн посоветовала сделать 1 сентября семейным праздником

Начало учебного года и 1 сентября — это особо значимая дата не только для первоклассников, но и для детей старших классов. Чтобы настроить ребенка на позитивный лад перед началом учебного года, психолог Кира Гольдштейн посоветовала проводить этот день в кругу семьи, сообщила «Газета.ru» .

Она предложила после первого дня в школе организовать небольшой праздник, чтобы отметить возвращение к учебе. Прогулка за мороженым или любимым пирогом поможет закрепить позитивные впечатления и зарядит ребенка энергией на предстоящие занятия.

Специалист также акцентировала внимание на важности позитивного обсуждения школьной жизни и эмоциональной поддержки детей. Очень важно выяснять, что может их беспокоить, и открыто обсуждать их страхи, добавил сайт KP.RU.