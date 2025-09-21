Российская промышленность полностью переходит на самостоятельное производство в авиастроении. Об этом рассказал управляющий директор и главный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мы единственная страна в мире, которая может — к этому подходим уже почти — самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией», — сказал он.

ЕС захотел ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Эти планы не связаны с новым пакетом санкций. Он будет касаться российского сжиженного природного газа и нефтяных танкеров, которые Еврокомиссия называет теневым флотом.