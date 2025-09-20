ЕС захотел ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Евросоюз изучает возможность наложить торговые ограничения на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Дружба». Об этом сообщили агентству Bloomberg источники.

Эти планы не связаны с новым 19-м пакетом санкций ЕС против России. Он будет касаться российского сжиженного природного газа и нефтяных танкеров, которые Еврокомиссия называет теневым флотом.

Агентство отметило, что, в отличие от санкций, требующих поддержки всех стран Евросоюза, для введения торговых мер, таких как пошлины, достаточно согласия большинства государств. Таким образом, ЕС надеется выполнить требование президента США Дональда Трампа о сокращении закупок российских энергоносителей, несмотря на сопротивление Будапешта и Братиславы.

Еврокомиссар по экономике и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что новый пакет санкций против России не будет ограничивать покупку нефти, но затронет СПГ. Он отметил, что ЕС продолжит работу над полным отказом от российского ископаемого топлива, хотя конкретных сроков для этого пока нет.

Ранее в конгрессе США сенаторы разработали новый законопроект о «теневом флоте» России. Инициатива, названная «Санкции в отношении портов и уклоняющихся от западных санкций», объединяет республиканцев и демократов.