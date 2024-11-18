«А в чем грубость?» Депутат Ильтяков объяснил свой призыв рожать, пока «рожалка работает»

Депутат Ильтяков: никакой грубости в словах о рожалке не было

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что не собирался никого оскорблять своим призывом «рожать, пока рожалка работать». Тем, кто увидел в его словах что-то обидное, парламентарий рекомендовал пройти курс анатомии.

«А в чем грубость? Послушайте внимательно, речь идет о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид — все это, может быть, рожалка», — подчеркнул Ильтяков в беседе с 360.ru.

Отдельно он высказался резко против абортов, указав на то, что люди не должны «заменять замысел Господа Бога на Земле».

«Если должно родить тебе родить, не прикасайся к этому, не совершай аборты. промысел Господень на Земле не надо предотвращать. Пока работает рожалка — функции детородные — наслаждайтесь, плодитесь и размножайтесь», — призвал депутат.

Тем, кто начал осуждать его слова о «рожалке», Ильтяков посоветовал не бояться называть вещи своими именами.

«Здесь ничего грубого нет. Вещи надо называть своими именами. Это не оскорбление женщины под названием рожалка. Женщина — это святое, а рожалка- это функции, данные человеку детородные. Если кто-то этого не знает — пройдите курс анатомии», — заключил он.