Россиянки начали массово удалять косметические импланты ради естественности

В российских клиниках увеличился спрос на удаление косметических имплантов. Подробности сообщило издание «Коммерсант» .

«В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов», — написали авторы статьи.

Чаще всего удаляют грудные импланты и уменьшают ранее увеличенные губы. Повышение спроса на подобные услуги обусловлено укреплением тренда на натуральность и естественность.

Перед пластической операцией важно проверить лицензию клиники. Несмотря на общую безопасность процедур, возможны осложнения, которые требуют немедленной медицинской помощи, предупредили хирурги.

К переменам во внешности нужно готовиться психологически. Иногда человеку сложно привыкнуть к изменениям, ведь ожидание и реальность могут не совпадать.