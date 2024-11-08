Пластический хирург Решетняк рассказала, что к переменам во внешности нужно готовиться психологически

Перед тем, как сделать пластическую операцию и решиться на серьезные изменения во внешности, нужно обязательно пройти психологическую подготовку. Об этом рассказала пластический хирург Оксана Решетняк, передала «Вечерняя Москва».

Это необходимо по ряду причин. Во-первых, ожидание и реальность могут не совпадать. Кроме того, порой человеку может быть сложно привыкнуть к изменениям, многие говорят, что не узнают себя в зеркале.

Наконец, некоторые думают, что внешние изменения повлияют и на что-то внутри человека, например, на его самооценку, что тоже присходит не всегда, и к этому нужно быть готовым, добавил «Петербургский дневник».