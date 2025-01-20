Хирург Алексанян: перед пластической операцией важно проверить лицензию клиники

Выбор клиники — важнейший аспект подготовки к пластической операции. Несмотря на общую безопасность процедур, возможны осложнения, которые требуют немедленной медицинской помощи, предупредил профессор и пластический хирург Тигран Алексанян в интервью RuNews24.ru.
По словам доктора, при выборе медицинского учреждения следует убедиться в наличии лицензии, квалифицированных специалистов и реанимационного оборудования.
Алексанян также обратил внимание на возросшие риски, связанные с неквалифицированными косметологами, предлагающими услуги без соответствующего образования. Краткосрочные курсы не являются гарантией безопасной процедуры, подчеркнул хирург.
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