Хирург Алексанян: перед пластической операцией важно проверить лицензию клиники

Выбор клиники — важнейший аспект подготовки к пластической операции. Несмотря на общую безопасность процедур, возможны осложнения, которые требуют немедленной медицинской помощи, предупредил профессор и пластический хирург Тигран Алексанян в интервью RuNews24.ru .

По словам доктора, при выборе медицинского учреждения следует убедиться в наличии лицензии, квалифицированных специалистов и реанимационного оборудования.

Алексанян также обратил внимание на возросшие риски, связанные с неквалифицированными косметологами, предлагающими услуги без соответствующего образования. Краткосрочные курсы не являются гарантией безопасной процедуры, подчеркнул хирург.