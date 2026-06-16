Россиянкам рассказали, в каких профессиях в промышленности востребованы женщины

HR-эксперт Мурадян: женщины востребованы на заводах электроники и фармацевтики

Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. Об этом 360.ru сообщил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

По его словам, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия.

«Есть стабильность, предсказуемость. Есть четкий карьерный рост, то есть девушек на заводах ждут», — сказал Мурадян.

Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, в фармацевтике и химической отрасли.

Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества.

Подробнее о том, на каких условиях россиянки идут работать на заводы, читайте в нашей статье.