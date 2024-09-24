Россиянкам рассказали, где живут самые щедрые женихи

Москва потеснила Санкт-Петербург и заняла первое место в рейтинге городов с самым большим чеком на кольца для помолвки. Третье место получила Самара, выяснили аналитики ювелирного бренда Sokolov. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости» .

Летом 2024 года москвичи тратили в среднем по 28 988 рублей на помолвочные кольца. Это на 42% больше, чем год назад, когда первое место занимали петербуржцы. Теперь средний чек в этом городе составил 24 988 рублей, с ростом на 36%.

Третье место по расходам на кольца заняли женихи в Самаре, тратя в среднем 24 937 рублей. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Пятерку городов с самыми щедрыми женихами закрыли Казань и Воронеж, где покупали кольца за 23 и 22 тысячи рублей.

В целом количество проданных в свадебный сезоне помолвочных и обручальных колец в России увеличилось на 32%. За год сильней всего продажи подскочили в Красноярске, более чем в 2,5 раза.

Одной из самых нашумевших свадеб в 2024 году стало бракосочетание детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. На празднике в Подмосковье выступили Леонид Агутин, Дима Билан, Григорий Лепс и Валерия.