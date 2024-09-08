Детский омбудсмен вышла замуж за основателя телеканала «Царьград»

Российский миллиардер, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова поженились в элитном поселке в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Слухи о романе бизнесмена и уполномоченного по правам ребенка ходили с зимы этого года, когда во время Крестного хода в Екатеринбурге пару заметили рядом, держащихся за руки. Торжественное мероприятие прошло в ресторане в элитном подмосковном поселке Deauville.

Ранее Мария Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. У пары пять родных детей и четверо приемных, также они усыновили подростка из Мариуполя.

В начале июня Львова-Белова констатировала, что практика усыновления российских детей иностранными семьями сошла на нет. Доля иностранных усыновителей составила по итогам прошлого года только 0,27% из общего количества семей, принявших сирот.