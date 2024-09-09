Билану запретили петь несколько песен на свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой

Baza: на свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой выступили Лепс, Билан и Агутин

На свадьбе основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия и Леонид Агутин. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, празднование состоялось 8 сентября на вилле «Ротонда», куда пригласили более 100 человек. За организацию мероприятия жених заплатил десятки миллионов рублей, половину выделенных средств передали выступившим артистам.

При этом жених и невеста запретили Диме Билану исполнять сразу несколько его песен, среди них «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган», добавил источник.

Слухи о романе бизнесмена и уполномоченного по правам ребенка появились зимой 2024 года, когда во время крестного хода в Екатеринбурге их заметили держащимися за руки.

Ранее Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. В браке у пары родились пятеро детей, еще четверых они усыновили.