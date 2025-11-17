Россиянка прожила 39 лет без паспорта и получила его через суд

Переехавшая в Санкт-Петербург уроженка Хабаровска только в 39 лет задумалась о получении паспорта и обратилась в суд. Ее историю рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева .

Она пояснила, что заявительница выросла в многодетной семье в Хабаровске. В 1987 году родители перевезли девочку в Уссурийск, где она пошла в школу, но после смерти матери в 1995 году семья снова вернулась в краевую столицу.

После окончания пятого класса девочка школу не посещала, так как сидела с племянниками. В 2002 году молодая девушка переехала в Санкт-Петербург, где благополучно жила без документов 22 года и только недавно обратилась в суд за получением паспорта.

Лебедева отметила, что заявительница не меняла личных данных, никогда не состояла в браке, не была за границей и работала неофициально. Поэтому для подтверждения ее личности суду пришлось запрашивать огромное количество документов и опрашивать свидетелей, которыми стали родные заявительницы.

Только получив полное подтверждение, что россиянка та, кем она представляется, суд постановил выдать ей общегражданский паспорт. СНИЛС, полис ОМС и кабинет на «Госуслугах» обладательница главного документа сможет завести самостоятельно.

