Юрист Шалоносов посоветовал менять документы при изменении внешности ребенка

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов посоветовал менять документы ребенка, в том числе загранпаспорт, при любых изменениях во внешности. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По данным СМИ, российская семья столкнулась с проблемами при пересечении границы с Грузией. Причиной стали разногласия из-за несоответствия фотографий в документах возрасту детей.

«Следует менять паспорт, если у ребенка по каким-то причинам появились явные дефекты — ожоги, шрамы и так далее. В целом это касается людей любого возраста», — отметил эксперт.

По его словам, работники таможни действуют подобным образом не из-за предвзятости, а для обеспечения безопасности.