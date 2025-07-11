Россиянка пожаловалась на дискриминацию на таджикском празднике в Красноярске

Жительница Красноярска пожаловалась на организаторов национального таджикского праздника тюльпанов Сайри Лола. Об этом сообщил Telegram-канал «Колоколъ» .

Россиянка рассказала, что пришла с дочкой в парк на городской праздник, где мусульманам выдавали еду бесплатно, в то время как с остальных требовали 300 рублей за порцию. По ее мнению, это был случай дискриминации по национальному признаку и вероисповеданию.

«Для меня это конечно совсем небольшие деньги, но сам принцип… неужели русские на 23 февраля узбекам гречку продают?» — задалась вопросом посетительница.

Ранее в Госдуме обратили внимание на дискриминацию русскоязычного населения в Латвии. Депутат Виталий Милонов заявил, что власти прибалтийской страны специально создают неблагоприятные условия для этнических русских.

По его словам, такое давление негативно сказывается на экономике и социальной структуре Латвии. По информации «Известий», в стране планируют на законодательном уровне запретить своим гражданам обучение в российских вузах и школах.