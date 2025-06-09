Депутат Милонов связал отток населения из Латвии с дискриминацией русского языка

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что массовый отток русскоязычного населения из Латвии обусловлен, в первую очередь, политикой дискриминации в отношении русского языка. Парламентарий обратил внимание на меры латвийских властей, создающие неблагоприятные условия для этнических русских и русскоязычных граждан республики.

Милонов упомянул собственный семейный опыт, отметив, что ранее у его родственников в Латвии не существовало проблем, связанных с идентичностью и языком.

«И самое главное, что это идет не на пользу Латвии, которая и так уже, честно говоря, имеет колоссальную отрицательную динамику по населению», — пояснил Милонов.

Такое давление на русский язык и культуру отрицательно сказывается на экономике и социальной структуре самого государства, считает Милонов.