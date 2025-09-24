Россияне в 2026 году получили 29 дополнительных выходных из-за праздников

Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

В 2026 году россиян снова ждут длинные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней, и еще 17 дополнительных выходных из-за праздников. Постановление о новом календаре подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе правительства, так как в следующем году 3-е и 4-е выпали на субботу и воскресенье, которые и так считаются нерабочими, то их перенесли на пятницу, 9 января, и на четверг, 31 декабря.

Всего в 2026 году россиян ждут 29 дополнительных дней отдыха.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),

с 21 по 23 февраля (3 дня),

с 7 по 9 марта (3 дня),

1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),

с 12 по 14 июня (3 дня),

4 ноября,

31 декабря.

Ранее россиянам напомнили, что октябрь этого года завершится шестидневной рабочей неделей, которая продлится с 27-го числа по 1 ноября.

После этого страна на три дня уйдет на отдых из-за Дня народного единства. Последующая за ним неделя станет сокращенной и продлится с 5 по 7 ноября.