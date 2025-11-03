Маркетолог Юнусов: люди устали, поэтому подготовку к Новому году начали раньше

Россияне устали от новостей и неопределенности, поэтому в стране подготовка к Новому году началась как минимум на месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом Life.ru рассказал маркетолог, основатель бизнес-клуба «Олимп» Ахтам Юнусов.

По его словам, более ранняя продажа новогодних товаров объясняется сочетанием нескольких факторов. С одной стороны, это стремление ритейлеров стимулировать спрос и компенсировать снижение продаж в других категориях товаров. С другой же, люди хотят приблизить праздник.

«Это не просто маркетинговый прием. Люди эмоционально устали: от потока новостей, неопределенности, бытового и финансового давления», — пояснил Юнусов.

Люди воспринимают Новый год, как символ надежды и обновления, а бренды считывают общественный запрос. Они дают россиянам возможность ощутить праздник чуть раньше.

Кроме того, ранняя подготовка к Новому году положительно влияет и на настроение людей. Они чаще улыбаются.

Юнусов отметил, что при этом россияне стали более рациональными — заранее планируют подарки, выбирают товары по акции, отказываются от импульсивных покупок, раньше бронируют загородные дома на новогоднюю ночь, чтобы потом не переплачивать.

