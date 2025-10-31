Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце 2025 года

Последняя рабочая неделя 2025 года будет короткой: всего два дня — понедельник и вторник. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Правительство объявило, что 31 декабря станет нерабочим днем. Это решение приняли, перенеся выходные.

«И так получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря. <…> Среда, 31 декабря, — предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели», — сказал депутат.

Новогодние праздники в 2026 году будут самыми длинными за много лет. Они продлятся целых 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. При этом майские праздники сократятся: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее россиянам рассказали, что рабочий день 1 ноября будет считаться предпраздничным днем, поэтому работающие на пятидневке сотрудники смогут уйти с работы на час раньше. Понедельник, 3 ноября, будет выходным из-за переноса рабочего дня на субботу. А во вторник россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.